Сульшер: протесты фанатов «Ман Юнайтед» перед встречей с «Ливерпулем» повлияли на игроков

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер ответил на вопросы журналистом о том, могли ли повлиять протесты болельщиков на подготовку команды к матчу 34-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (2:4).
«Я думаю, что футболисты «Манчестер Юнайтед» достойно справились с этой напряжённой ситуацией, никто из них не жаловался, они просто продолжали подготовку. Мы знали, что это должно произойти, поэтому не было смысла терять энергию из-за того, что не в силах контролировать.
Конечно, в связи с протестами, нам пришлось внести изменения в расписание тренировочного процесса, но мы не собираемся оправдываться. Каждый, кто играл на этом уровне, знает, что внимание к деталям важно, и мы не могли выполнить стандартные вещи, но игроки справились с этим хорошо.
Мы не добились нужного результата, вероятно, эти протесты немного повлияли на игроков, но, тем не менее, не оправдывает их», — цитирует Сульшера Goal.
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