В Агуэро заинтересованы три клуба. Приоритет игрока – «Барселона»

К 32-летнему аргентинскому нападающему Серхио Агуэро, который по окончании сезона покинет английский «Манчестер Сити» на правах свободного агента, проявляют интерес сразу несколько клубов, сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

«К Агуэро обратились три клуба. Приоритет Серхио – присоединиться к «Барселоне». Переговоры продолжаются. Стороны обсуждают контракт сроком до 2023 года, а для каталонского клуба он готов снизить свои запросы по заработной плате до суммы меньшей € 10 млн. Уже в ближайшие недели «Барселона» примет решения по Мемфису Депаю и Серхио Агуэро», — информирует источник.

Агуэро перешёл в «Манчестер Сити» из «Атлетико» в 2011 году за € 40 млн. За свою карьеру в Англии аргентинец выиграл пять чемпионатов Англии, Кубок Англии, шесть Кубков лиги, а также три Суперкубка Англии. В сезоне-2020/2021 Агуэро провёл 18 матчей во всех турнирах, забив четыре мяча и отдав одну голевую передачу.