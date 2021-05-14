В Агуэро заинтересованы три клуба. Приоритет игрока – «Барселона»

К 32-летнему аргентинскому нападающему Серхио Агуэро, который по окончании сезона покинет английский «Манчестер Сити» на правах свободного агента, проявляют интерес сразу несколько клубов, сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
«К Агуэро обратились три клуба. Приоритет Серхио – присоединиться к «Барселоне». Переговоры продолжаются. Стороны обсуждают контракт сроком до 2023 года, а для каталонского клуба он готов снизить свои запросы по заработной плате до суммы меньшей € 10 млн. Уже в ближайшие недели «Барселона» примет решения по Мемфису Депаю и Серхио Агуэро», — информирует источник.
Агуэро перешёл в «Манчестер Сити» из «Атлетико» в 2011 году за € 40 млн. За свою карьеру в Англии аргентинец выиграл пять чемпионатов Англии, Кубок Англии, шесть Кубков лиги, а также три Суперкубка Англии. В сезоне-2020/2021 Агуэро провёл 18 матчей во всех турнирах, забив четыре мяча и отдав одну голевую передачу.
- 14 мая 2021
-
04:53
-
04:29
-
04:10
-
03:49
-
03:38
-
03:21
-
03:06
-
02:45
-
02:03
-
01:52
-
01:33
-
01:22
-
01:13
-
00:55
-
00:51
-
00:31
-
00:27
-
00:20
-
00:12
-
00:09
-
00:03
- 13 мая 2021
-
23:54
-
23:52
-
23:48
-
23:42
-
23:38
-
23:30
-
23:18
-
23:08
-
23:03
-
22:56
-
22:38
-
22:34
-
22:34
-
22:25