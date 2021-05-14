«Рома» и «Аталанта» заинтересованы в подписании Джанлуиджи Буффона

Сразу несколько клубов чемпионата Италии заинтересованы в подписании 43-летнего вратаря туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона, который ранее заявил об уходе из команды по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на La Repubblica.

Так, стало известно, что наиболее серьёзную заинтересованность в опытном голкипере проявляют два клуба – это «Рома» и «Аталанта». Ещё одним вариантом продолжения карьеры для Буффона могла бы стать «Парма», в которой он начинал свою карьеру, однако их вылет в Серию B делает это возвращение маловероятным.

Напомним, Буффон стал игроком «Ювентуса» в июле 2001 года, перейдя из итальянской «Пармы» за € 52,8 млн. Через 17 лет он покинул итальянский клуб, отправившись во французский «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента, однако спустя сезон, в 2019 году, Буффон вернулся в Турин. В общей сложности Джанлуиджи провёл за «Ювентус» 683 матча, 322 из которых — на ноль.