В Европейский суд поступило дело о возможном превышении полномочий УЕФА по Суперлиге

Европейский суд (CJEU) должен будет решить, злоупотребляет ли УЕФА своим доминирующим положением, выступая против проекта Суперлиги, продвигаемого несколькими крупными европейскими клубами. Об этом сообщает Yahoo Sports со ссылкой на AFP.

Вопрос о том, могут ли спортивные организации на законных основаниях блокировать предлагаемые конкурирующие соревнования в соответствии с европейским законодательством, был передан в Европейский суд из Испании.

Согласно опубликованному источником документу, коммерческий суд Мадрида направил предварительный запрос в Европейский суд. Он запросил информацию о том, нарушили ли ФИФА и УЕФА статьи 101 и 102 договора о функционировании Европейского Союза (TFEU), запрещающие монополии. Судья также спросил Европейский суд, нарушили ли УЕФА и ФИФА статью, которая запрещает «любое злоупотребление одним или несколькими предприятиями доминирующим положением на внутреннем рынке».

Испанский суд отметил, что противодействие закрытой лиге препятствует «потенциальной рыночной конкуренции» и ограничивает «выбор потребителей».

В качестве меры предосторожности судья из Испании запретил УЕФА применять санкции против клубов, участвующих в Европейской Суперлиге, а также принимать какие-либо меры, которые могли бы помешать подготовке и созданию последней, до вынесения решения по существу.