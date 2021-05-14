Мане отказался пожать руку Клоппу после матча «Ливерпуля» с «Манчестер Юнайтед»

В Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» состоялся перенесённый матч 34-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Встреча завершилась победой мерсисайдцев со счётом 4:2.

После матча нападающий «Ливерпуля» Садио Мане отказался пожать руку Юргену Клоппу. После матча тренер пытался пожать руку форварду, но сенегалец покачал головой и прошёл мимо Клоппа.

Сам матч Мане начинал на скамейке запасных и вышел на поле на 74-й минуте.

Видеообзор матча «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» в 36 матчах набрал 70 очков и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ливерпуль» (60) — поднялся на пятое место. У подопечных Юргена Клоппа один матч в запасе.