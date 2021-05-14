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Роналду в шаге от возвращения в «Спортинг», Мане не пожал руку Клоппу. Главное к утру

Роналду в шаге от возвращения в «Спортинг», Мане не пожал руку Клоппу. Главное к утру
Футбол 0

Кадыров упрекнул Хабиба, Роналду близок к возвращению в «Спортинг», «Колорадо» выиграл Президентский кубок НХЛ, Мане не пожал руку Клоппу и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».

  1. «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» в гостевом матче английской Премьер-лиги.
  2. Мане отказался пожать руку Клоппу после матча «Ливерпуля» с «Манчестер Юнайтед».
  3. Финал Лиги чемпионов перенесён в Порту.
  4. Сборная России потерпела первое поражение на Евротуре.
  5. Кадыров: Нурмагомедов — проект UFC. Не видел, чтобы он выступал с флагом РФ или Дагестана.
  6. «Колорадо» стал победителем регулярного сезона НХЛ.
  7. Криштиану Роналду в шаге от возвращения в «Спортинг».
  8. Подозреваемый в избиении директора «Спартака» дал первый комментарий после задержания.
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