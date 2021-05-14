Роналду в шаге от возвращения в «Спортинг», Мане не пожал руку Клоппу. Главное к утру
Кадыров упрекнул Хабиба, Роналду близок к возвращению в «Спортинг», «Колорадо» выиграл Президентский кубок НХЛ, Мане не пожал руку Клоппу и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».
- «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» в гостевом матче английской Премьер-лиги.
- Мане отказался пожать руку Клоппу после матча «Ливерпуля» с «Манчестер Юнайтед».
- Финал Лиги чемпионов перенесён в Порту.
- Сборная России потерпела первое поражение на Евротуре.
- Кадыров: Нурмагомедов — проект UFC. Не видел, чтобы он выступал с флагом РФ или Дагестана.
- «Колорадо» стал победителем регулярного сезона НХЛ.
- Криштиану Роналду в шаге от возвращения в «Спортинг».
- Подозреваемый в избиении директора «Спартака» дал первый комментарий после задержания.
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