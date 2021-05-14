Роналду в шаге от возвращения в «Спортинг», Мане не пожал руку Клоппу. Главное к утру

Кадыров упрекнул Хабиба, Роналду близок к возвращению в «Спортинг», «Колорадо» выиграл Президентский кубок НХЛ, Мане не пожал руку Клоппу и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».