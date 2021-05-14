«Реал» повторил рекордную беспроигрышную серию в Примере под руководством Зидана

Сегодня, 13 мая, в матче 36-го тура испанской Примеры «Гранада» принимала мадридский «Реал». Встреча проходила на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде и завершилась со счётом 1:4.

Как сообщается в «твиттере» OptaJose, «Реал» повторил рекордную беспроигрышную серию в Ла Лиге под руководством Зинедина Зидана. «Королевский клуб» не терпит поражений на протяжении 16 матчей (11 побед и 5 ничьих). Предыдущая подобная серия была в сезоне-2016/17.

Мадридский «Реал», набрав в 36 матчах 78 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Королевский клуб» поднялся на вторую строчку, сместив с неё «Барселону» (76). Лидирует в Примере мадридский «Атлетико», в активе которого 80 очков.

В следующем туре «Реал» встретится с «Атлетиком». Матч состоится 16 мая.