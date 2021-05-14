Девять клубов получили лицензии для участия в ФНЛ. Среди них «Алания» и «Оренбург»

Комиссия РФС по лицензированию клубов выдала лицензии для участия в сезоне-2021/2022 девяти клубам Футбольной национальной лиги, сообщает пресс-служба турнира.



Лицензии РФС II, дающие право сыграть в ФНЛ, получили «Акрон», «Алания», «Краснодар-2», «Нефтехимик», «Оренбург», «Спартак-2», «Чайка», «Факел» и «Шинник». Было отказано в получении лицензии футбольному клубу «Динамо-Брянск». Ещё одно заседание комиссии РФС по лицензированию клубов состоится сегодня, 14 мая. Не получившие лицензии клубы смогут обжаловать решение комиссии на заседании апелляционного комитета, которое пройдёт 26 мая.



Ранее состоялось заседание апелляционного комитета РФС по вопросам лицензирования футбольных клубов. Комитет принял решение выдать лицензии РФС I футбольным клубам «Крылья Советов», «Балтика» и «Торпедо». Апелляции «Оренбурга» и «Алании» удовлетворены не были.