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Антонио Кассано: «Ювентус» — главное разочарование сезона. Они позорно провели чемпионат

Антонио Кассано: «Ювентус» — главное разочарование сезона. Они позорно провели чемпионат
Футбол / Италия 0

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано раскритиковал выступление «Ювентуса» в нынешнем сезоне после победы туринцев в матче 36-го тура итальянской Серии А с «Сассуоло» (3:1).

«Если бы «Ювентус» проигрывал к перерыву со счётом 0:4, никто ни не посмел ничего сказать. Да, был несправедливо назначенный пенальти и сейв Буффона, но помимо этого было ещё полно моментов. А потом оказывается, что «Ювентус» выиграл — 3:1. Туринцы — главное разочарование сезона. Они позорно провели чемпионат», — цитирует Кассано Juventusnews24.com со ссылкой на Bobo TV.

За два тура до конца сезона «Ювентус», набрав 72 очка, занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, отставая от зоны Лиги чемпионов на 1 очко. Выше туринцев находятся «Наполи» (73), «Милан», «Аталанта» (у обеих команд по 75 очков) и «Интер» (88), уже ставший чемпионом.

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