Польский клуб объявил о продлении контракта с футболистом в стиле GTA: San Andreas

Плоцкая «Висла» оригинальным способом объявила о продлении контракта с одним из своих футболистов.



Польский клуб пролонгировал соглашение с защитником Пётром Томасиком и уведомил об этом болельщиков с помощью ролика, снятого в стиле игры Grand Theft Auto (GTA): San Andreas. На видео игрок со смешной походкой, как у главного героя, приезжает на стадион, переодевается в клубном магазине и идёт подписывать контракт, а в конце угоняет автомобиль с символикой команды. Всё это сопровождается музыкой из игры.

Видео доступно в «твиттере» «Вислы».

«Висла» за тур до конца сезона занимает 13-е место в турнирной таблице польской Экстраклассы и уже обезопасила себя от вылета во вторую лигу. 33-летний Томасик в нынешнем розыгрыше чемпионата провёл 13 матчей, отдал одну голевую передачу и получил 3 жёлтые карточки.