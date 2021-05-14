Названы самые высокооплачиваемые футболисты MLS. Игуаин – на третьем месте
Ассоциация игроков MLS на своём официальном сайте разместила информацию о заработных платах футболистов.
Самым высокооплачиваемым игроком стал мексиканский нападающий клуба «Лос-Анджелес» Карлос Вела, который получает $ 6,3 млн. На втором месте в рейтинге расположился форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Хавьер Эрнандес – $ 6 млн. Замыкает первую тройку нападающий «Интер Майами» Гонсало Игуаин, который получает $ 5,79 млн.
Вела в предыдущем сезоне провёл в MLS семь матчей и забил четыре гола. В нынешнем розыгрыше соревнований мексиканский нападающий вышел на поле один раз и не отметился результативными действиями. В общей сложности на его счету 81 матч, 62 гола и 25 результативных передач за «Лос-Анджелес».
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