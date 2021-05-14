Полузащитник «Урала» Гаджимурадов: очень хотелось потрогать Это’О с Роберто Карлосом

Полузащитник «Урала» Рамазан Гаджимурадов рассказал, как работал болл-боем на матчах «Анжи».



«Не сказать, что я болел за «Анжи». Когда был болл-боем в Махачкале, переживал за команду. А после переезда в Москву сосредоточился на своей карьере. Был болл-боем в сезоне-2011/2012. Уже при Это’О, Роберто Карлосе, Жиркове. Еще до Виллиана с Диаррой.



Дети из школы «Анжи» на каждой игре просили у звёзд майки и чуть ли не трусы. Ими были недовольны и позвали нас. Предупредили: «Всё строго. Ни к кому не подходите». Очень хотелось хотя бы потрогать Это’О с Роберто Карлосом, но мы всё же вели себя сдержанно и занимались только своей работой — мячи подавали. Лишь пару раз сфоткались с игроками, когда нас за хорошую работу позвали на закрытие сезона», — цитирует Гаджимурадова «Матч ТВ».

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