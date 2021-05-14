Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Линекер: без Магуайра «Манчестер Юнайтед» защищается хаотично

Линекер: без Магуайра «Манчестер Юнайтед» защищается хаотично
Футбол / Англия 0

Бывший футболист сборной Англии, а ныне телеведущий Гари Линекер выразил мнение, что на игре «Манчестер Юнайтед» в матче 34-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (2:4) сказалось отсутствие защитника Гарри Магуайра.

«Порой люди не осознают, насколько ты хорош, пока ты не выбываешь из состава. Это случай Гарри Магуайра. Без него «Манчестер Юнайтед» защищается хаотично — как с мячом, так и без него», — написал Линекер в своём «твиттере».

«Манчестер Юнайтед», набрав 70 очков, по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Ливерпуль» (60) располагается на пятой строчке и сохраняет шансы на выход в Лигу чемпионов.

Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»:

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021