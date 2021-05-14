Линекер: без Магуайра «Манчестер Юнайтед» защищается хаотично
Бывший футболист сборной Англии, а ныне телеведущий Гари Линекер выразил мнение, что на игре «Манчестер Юнайтед» в матче 34-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (2:4) сказалось отсутствие защитника Гарри Магуайра.
«Порой люди не осознают, насколько ты хорош, пока ты не выбываешь из состава. Это случай Гарри Магуайра. Без него «Манчестер Юнайтед» защищается хаотично — как с мячом, так и без него», — написал Линекер в своём «твиттере».
«Манчестер Юнайтед», набрав 70 очков, по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Ливерпуль» (60) располагается на пятой строчке и сохраняет шансы на выход в Лигу чемпионов.
Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»:
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