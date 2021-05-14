Дмитрий Комбаров: вернуть «Крылья Советов» в РПЛ было делом принципа

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров поделился мнением о возвращении команды в Российскую Премьер-Лигу.



«У нас была большая ротация на протяжении всего сезона. И когда начался чемпионат, я, конечно, удивлялся такой серьёзной ротации. Не потому, что сам иногда играл или не играл, а просто в первый раз в жизни сталкивался с таким. Тем не менее сезон показал, что всё было сделано правильно.



Вернуть «Крылья Советов» в РПЛ было делом принципа. У меня были предложения от других команд, но я принял решение остаться в Самаре. Вылетели вместе — и поднялись тоже вместе», — цитируют Комбарова «Известия».



Напомним, «Крылья Советов» досрочно стали победителями Футбольной национальной лиги. В прошлом сезоне они вылетели из Российской Премьер-Лиги.

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