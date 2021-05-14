Дмитрий Комбаров: вернуть «Крылья Советов» в РПЛ было делом принципа

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров поделился мнением о возвращении команды в Российскую Премьер-Лигу.
«У нас была большая ротация на протяжении всего сезона. И когда начался чемпионат, я, конечно, удивлялся такой серьёзной ротации. Не потому, что сам иногда играл или не играл, а просто в первый раз в жизни сталкивался с таким. Тем не менее сезон показал, что всё было сделано правильно.
Вернуть «Крылья Советов» в РПЛ было делом принципа. У меня были предложения от других команд, но я принял решение остаться в Самаре. Вылетели вместе — и поднялись тоже вместе», — цитируют Комбарова «Известия».
Напомним, «Крылья Советов» досрочно стали победителями Футбольной национальной лиги. В прошлом сезоне они вылетели из Российской Премьер-Лиги.
- 14 мая 2021
-
11:00
-
10:57
-
10:54
-
10:38
-
10:26
-
09:58
-
09:58
-
09:34
-
09:32
-
09:25
-
08:45
-
08:30
-
08:23
-
06:57
-
06:41
-
06:00
-
04:53
-
04:29
-
04:10
-
03:49
-
03:38
-
03:21
-
03:06
-
02:45
-
02:03
-
01:52
-
01:33
-
01:22
-
01:13
-
00:55
-
00:51
-
00:31
-
00:27
-
00:20
-
00:12