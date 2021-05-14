Защитник «Ливерпуля» Филлипс — о победе над «МЮ»: это была странная игра

Защитник «Ливерпуля» Натаниел Филлипс поделился впечатлениями от победы в матче 34-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (4:2).

«Думаю, мы медленно входили в игру, но знали, что можем прибавить. Я особо не переживал. Для нас было лишь делом времени начать играть так, как мы можем.

Получились настоящие американские горки. Это была странная игра. Матч получился некрасивым, но нам нужно было добиться результата. Это большой вечер для нас. Мы приблизились к топ-4, заработав три очка. Наши цели ни для кого не являются секретом. Мы хотим выиграть все оставшиеся матчи. Сегодня можем насладиться победой, но не забываем о следующей игре», — приводит слова Филлипса Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» в 36 матчах набрал 70 очков и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, гарантировав себе путёвку в Лигу чемпионов. «Ливерпуль» (60) поднялся на пятое место. У подопечных Юргена Клоппа один матч в запасе. «Ливерпуль» отстаёт от занимающего четвёртую строчку «Челси» на 4 очка. 16 мая мерсисайдцы сыграют с «Вест Бромвич Альбион».

Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: