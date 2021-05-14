«Кадис» договорился о переходе бывшего защитника «Урала» и «Тамбова»

«Кадис» ведёт переговоры с бывшим защитником «Астаны» Вараздатом Арояном, сообщает Marca. Ранее футболист защищал цвета «Урала» и «Тамбова». По информации источника, стороны уже пришли к соглашению.



Воспитанник «Пюника» перешёл в «Урал» в 2017 году. За клуб из Екатеринбурга защитник провёл 63 матча, забил три гола и отдал две результативные передачи. В конце сентября 2020 года Ароян разорвал контракт с «Уралом». 6 октября он стал игроком «Тамбова», но из-за финансовых трудностей клуба перешёл в «Астану» в феврале 2021 года. За команду из Казахстана Вараздат провёл 10 матчей и отдал одну результативную передачу.



После 36 туров «Кадис» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 43 очка.

Вараздат Ароян: «Тамбов» должен мне деньги за четыре месяца