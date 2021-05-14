Шварц: в игре ЦСКА просматривается рука Олича. Даже сейчас видна чёткая структура

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о наставнике ЦСКА Ивице Оличе в преддверии матча команд в заключительном, 30-м туре Российской Премьер-Лиги.



«Мы с Оличем пересекались в Германии. Это была кубковая игра, вроде бы Олич играл за «Гамбург», но я точно не помню.



Если говорить про ЦСКА, про Олича, то даже на данный момент у них видна чёткая структура игры, просматривается рука главного тренера в игре команды. Матч с «Краснодаром» складывался сложно, но у команды было достаточно сил, чтобы выиграть. Роль главного тренера в построении ЦСКА видна», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



Матч «Динамо» — ЦСКА, как и остальные встречи 30-го тура чемпионата России, состоится 16 мая. Московское дерби пройдёт на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 14:00 мск.