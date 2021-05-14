Сандро Шварц: «Динамо» хочет победить ЦСКА. На поле выйдет сильнейший состав

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о предстоящем матче заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.



«Игра пройдёт на домашнем стадионе, мы хотим полностью выложиться и добыть победу. Знаем, что ЦСКА — серьёзный соперник, который до сих пор сохраняет шансы на выход в еврокубки. Они хорошо играют и в обороне, и в атаке.



Мы подходим к игре с полной мотивацией. Конечно, понимаем турнирное положение, но экспериментировать не будем, на поле выйдет сильнейший состав. Цель — закончить сезон с 50 очками. Насколько я знаю, за последние 10 лет у «Динамо» был один сезон, когда команде удавалась брать больше очков. Главным тренером тогда был Черчесов», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



Матч «Динамо» — ЦСКА, как и остальные встречи 30-го тура чемпионата России, состоится 16 мая. Московское дерби пройдёт на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 14:00 мск.

Шварц: рад, что фанаты ЦСКА и «Динамо» дружат. Может, они вместе выпьют по бокалу пива