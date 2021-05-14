Шварц: Шунин или Лещук? Не забывайте, что у «Динамо» есть Будачёв

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц выразил уверенность, что полузащитник ЦСКА Никола Влашич сыграет в матче команд в заключительном, 30-м туре Российской Премьер-Лиги, а также ответил на вопрос о вратаре в предстоящей встрече.
«Мы готовимся к тому, что Влашич наверняка примет участие в матче. Когда мы проводили теорию, он был в составе, который сыграет против нас. Конечно, окончательное решение — это не наш вопрос.
Шунин или Лещук будет в воротах в матче с ЦСКА? Не забывайте, что у нас есть Иван Будачёв. Он получил вызов в молодёжную сборную. Ещё пока нет окончательно решения о том, кто сыграет против ЦСКА. Антон частично провёл тренировки в общей группе, Лещук провёл замечательный матч с «Локомотивом». Решение будет принято чуть позже», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
Матч «Динамо» — ЦСКА, как и остальные встречи 30-го тура чемпионата России, состоится 16 мая. Московское дерби пройдёт на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 14:00 мск.
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