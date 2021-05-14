Источник: «Локомотив» выкупит Тикнизяна у ЦСКА за € 2 млн

«Локомотив» выкупит полузащитника ЦСКА Наира Тикнизяна за € 2 млн, сообщает «РБ-Спорт». По информации источника, «Локомотив» первоначально предлагал € 1,5 млн, но в итоге стороны близки к соглашению на отметке в € 2 млн. «Локо» ищет российского игрока на позицию левого защитника, у ЦСКА же есть выбор на эту позицию.



22-летний полузащитник является воспитанником академии ЦСКА. В нынешнем сезоне он сыграл 33 матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Действующий контракт Тикнизяна рассчитан до 30 июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость полузащитника в € 1,5 млн.



16 мая состоится заключительный, 30-й тур Российской Премьер-Лиги. Третье место занимает «Локомотив» (53), который потерял очки, сыграв вничью с московским «Динамо» (0:0). На шестой строчке по-прежнему находится столичный ЦСКА (50), который в последнем туре победил «Краснодар» своего экс-наставника Виктора Гончаренко (3:1).

Тикнизян: слухи про «Локо»? Они остаются в прессе. Сыграем с «Динамо», а дальше увидим