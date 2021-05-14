В «Динамо» предложили Госдуме сделать налоговые льготы для дарителей клубного фонда

Член консультативного совета московского «Динамо» Михаил Гершкович высказался о молодых футболистах команды, а также высказал предложение для Государственной думы.



«Искренне рад за сегодняшнюю динамовскую молодёжь, которой даются все возможности, чтобы проявить себя на высшем уровне. Тот же Захарян очень быстро прошёл путь от молодёжной команды «Динамо» до вызова в сборную. Тюкавин, Грулёв на виду, а следом в академии уже новые таланты проявляют себя. Это как раз говорит о том, что академия работает эффективно и уверенно. Но всегда надо помнить, что стремиться нужно только к максимальным показателям и на регулярной основе.



Для поступательного развития детско-юношеского футбола одного таланта мальчишек мало. Необходимы достойные условия, стабильная поддержка. Как ни банально, но многое упирается в конечном счёте в финансирование. И то, что акционер клуба создал специальный эндаумент фонд, — это очень важный шаг для долгосрочного развития всего проекта. Суть-то простая — собранный капитал этого фонда не тратится, а используется только прибыль от инвестиций. И идёт она исключительно на нужды детско-юношеского футбола «Динамо», на открытие филиалов, на усиление тренерского состава и так далее. Сам акционер процесс и контролирует.



Знаю, что уже первые результаты деятельности фонда — очень позитивные. Инициатива, безусловно, полезная. Однако, надо понимать, что для людей, которые вкладывают деньги в подобный фонд, это своего рода благотворительность, добровольное участие в развитии талантливых динамовских футболистов. Может быть, нашей думе стоит разработать какой-нибудь законопроект о льготном налогообложении, если такого ещё нет», — сказал Гершкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Шварц: вызов Захаряна в сборную России — абсолютно заслуженный