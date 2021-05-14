«Арсенал» представил гостевой комплект формы на сезон-2021/2022. Фото

Лондонский «Арсенал» представил гостевой комплект формы на сезон-2021/2022, сообщает пресс-служба клуба.

Новая форма выполнена в желтой цветовой гамме с темными вставками на плечах и рукавах. Стандартную эмблему «Арсенала» заменила пушка, которая является символом клуба. Форма была спроектирована к 50-летию с сезона-1970/71, когда лондонцы оформили золотой дубль в Англии, играя в форме с похожей эмблемой. Команда сыграет в новом комплекте 19 мая в матче 37-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас».



«Арсенал» набрал 55 очков и занимает восьмое место в английской Премьер-лиге. «Канониры» отстают от пятого места (дающего право выступить в Лиге Европы в следующем сезоне) на три очка, однако у всех команд, располагающихся на местах с пятого по седьмое, есть хотя бы один матч в запасе.