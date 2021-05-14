«Арсенал» представил гостевой комплект формы на сезон-2021/2022. Фото

Лондонский «Арсенал» представил гостевой комплект формы на сезон-2021/2022, сообщает пресс-служба клуба.
Новая форма выполнена в желтой цветовой гамме с темными вставками на плечах и рукавах. Стандартную эмблему «Арсенала» заменила пушка, которая является символом клуба. Форма была спроектирована к 50-летию с сезона-1970/71, когда лондонцы оформили золотой дубль в Англии, играя в форме с похожей эмблемой. Команда сыграет в новом комплекте 19 мая в матче 37-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас».
«Арсенал» набрал 55 очков и занимает восьмое место в английской Премьер-лиге. «Канониры» отстают от пятого места (дающего право выступить в Лиге Европы в следующем сезоне) на три очка, однако у всех команд, располагающихся на местах с пятого по седьмое, есть хотя бы один матч в запасе.
- 14 мая 2021
-
12:58
-
12:48
-
12:48
-
12:25
-
12:19
-
12:18
-
12:01
-
12:00
-
11:56
-
11:55
-
11:49
-
11:47
-
11:45
-
11:43
-
11:00
-
10:57
-
10:54
-
10:38
-
10:26
-
09:58
-
09:58
-
09:34
-
09:32
-
09:25
-
08:45
-
08:30
-
08:23
-
06:57
-
06:41
-
06:00
-
04:53
-
04:29
-
04:10
-
03:49
-
03:38