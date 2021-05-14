Вадим Евсеев назвал лучших нападающих РПЛ в сезоне-2020/2021

Бывший тренер «Уфы» Вадим Евсеев назвал лучших нападающих Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.



«В своей символической сборной чемпионата дошёл до нападающих. Начну с Макарова. Его игру стоит отметить: молодой русский парень, который только в том году зашёл из ФНЛ в РПЛ. Сразу проявил себя, был по-хорошему наглым, ни на какие имена, регалии не смотрел. Бил по воротам при любой возможности. Запомнился, а в этом сезоне вырос, попал в молодёжную сборную, неплохо показал себя в её составе на молодёжном чемпионате Европы, и вот сейчас он — один из кандидатов на Евро-2020.



Справа поставлю Ларссона, который достаточно много забил. В каждой игре был активен, провёл сезон ровно. Один из лидеров «Спартака», и не случайно сейчас к нему такой интерес в Европе.



Выбрать центрфорварда сложно. Есть Деспотович, Соболев, Азмун, Заболотный: каждый из них отыграл чемпионат на высоком уровне. Но, наверное, остановлюсь на Дзюбе. Он футболист, который умеет играть концовки. Видим это уже не первый год. Дзюба делает результат в решающих матчах. Игровик, командный игрок, а не просто голеадор. Забивает важные голы в нужное время.



Символическая сборная составлена. Осталось назвать её тренера», — написал Евсеев в своём «инстаграме».