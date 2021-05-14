Хосеп Гвардиола назвал команды, которые составят конкуренцию «Ман Сити» в следующем сезоне

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал команды, которые, по его мнению, составят конкуренцию «горожанам» в следующем розыгрыше английской Премьер-лиги.

«В каждом сезоне мы боремся за место на вершине. Наша цель на следующий сезон будет такой же. Но у меня есть чувство, что с каждым годом нам становится всё сложнее: соперники всё сильнее, тренеры тоже.

«Юнайтед» силён каждый год, «Ливерпуль» вернётся на свой уровень предыдущих сезонов. Им не повезло из-за травм защитников. «Челси», «Лестер» сделают шаг вперёд в следующем сезоне. «Арсенал» тоже, если они будут доверять Микелю Артете.



Посмотрите, как здорово «Вест Хэм» играл в этом сезоне. К сожалению, им не удалось победить в последних матчах, потому что они играли без Райса, и Антонио был травмирован. Так что сильных клубов очень много. У нас много отличных соперников, поэтому наше достижение столь значимо. С 19 декабря по 7 марта мы выиграли все матчи и в итоге добились своей цели", — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

Видеообзор матча «Манчестер Сити» — «Челси»