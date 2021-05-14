Онугха: партнёры в Дании называют Путина королём мира

Нападающий «Вайле» Герман Онугха, права на которого принадлежат «Краснодару», рассказал, как в Дании относятся к президенту Российской Федерации Владимиру Путину, а также поделился мнением о ролике с участием Леонида Слуцкого и Юрия Жиркова.
«Все партнёры спрашивают про холод. Постоянно про Сибирь вопросы задают. Я им показываю погоду в Новосибирске, где сейчас +30, и говорю: «Что вы хотите от меня? Там +30, а у нас максимум +10 и дождь постоянно». Но Россия им интересна. Путина называют королём мира. Постоянно спрашивают: «Есть у тебя телефон короля мира?». Я говорю: «Кого?». А они все: «Путин! Путин!». Уж не знаю, почему они так к нему относятся. Я даже не интересовался. Но вообще у нас очень классная атмосфера. Все улыбаются, общаются, что-то обсуждают. А вот тренер жёсткий.
Видел ролик, как Слуцкий отчитывает Жиркова. Так вот — слова Слуцкого в адрес Жиркова – детский сад. Это был аншлаг. На нас тренер орёт, и делает это максимально жёстко. Кричит на испанском так, что стены трясутся. В соседней раздевалке слышно, мне кажется. Всё время кричит, что мы должны быть полностью погружены в игру. Мне нравится такое. Хорошо знать, что если ты не будешь в тонусе, то после игры тебя на бровке ждёт дядя, который, если что, вставит тебе по первое число», — сказал Онугха в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
- 14 мая 2021
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