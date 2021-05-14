Онугха: в Дании, чтобы тебе дали жёлтую карточку, человека надо убить

Нападающий «Вайле» Герман Онугха, права на которого принадлежат «Краснодару», рассказал, чем чемпионат Дании отличается от Российской Премьер-Лиги.
«Очень удивил темп игры. Нет такого отрезка, когда можно подержать мяч, чуть-чуть отдохнуть. Вратарь ввёл мяч, после этого все бегут в прессинг. Например, в «Тамбове» мне говорили: ты стоишь в центре круга и обороняешься — здесь такого нет. Ты словно собака: должен с цепи сорваться и бежать в прессинг. Так уж принято — датское правило (смеётся). Ещё интересно, что судья почти не свистит. В России корпус поставил, упал — свисток. Здесь такого никогда не будет! Наверное, надо ногу оторвать, чтобы арбитр свистнул. А для жёлтой или красной — вообще убить (смеётся)», — сказал Онугха в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
- 14 мая 2021
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