Мамаев: Карпин принял меня таким, какой я есть

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев высказался о своей карьеры после выхода из тюрьмы, куда он попал вместе с нападающим «Фиорентины» Александром Кокориным.
«Я совершил деяние, за которое понёс наказание. Для кого-то я плохой, для кого-то — хороший. Карпин принял меня таким, какой я есть. Я не говорю о том, что мы все святые и дома друг друга не обманываем. Но вопрос состоит в том. что в мужском коллективе всё должно основываться на порядочности и честности.
На самом деле, у меня не было никаких планов после тюрьмы. Георгиевич позвонил напрямую и сказал, что хочет видеть меня в клубе. После встречи я понял, что, скорее всего, это именно то, что мне нужно прямо сейчас. Карпин думает только о победе. Я тоже, когда выхожу на поле, не думаю о деньгах и премиальных. Мои мысли только о том, чтобы победить. Поэтому я до сих пор в игре», — приводятся слова Мамаева на сайте телеканала «Матч».
- 14 мая 2021
-
14:30
-
14:29
-
14:22
-
14:13
-
13:57
-
13:50
-
13:46
-
13:40
-
13:25
-
13:11
-
12:58
-
12:48
-
12:48
-
12:25
-
12:19
-
12:18
-
12:01
-
12:00
-
11:56
-
11:55
-
11:49
-
11:47
-
11:45
-
11:43
-
11:00
-
10:57
-
10:54
-
10:38
-
10:26
-
09:58
-
09:58
-
09:34
-
09:32
-
09:25
-
08:45