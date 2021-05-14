Мамаев: Карпин принял меня таким, какой я есть

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев высказался о своей карьеры после выхода из тюрьмы, куда он попал вместе с нападающим «Фиорентины» Александром Кокориным.



«Я совершил деяние, за которое понёс наказание. Для кого-то я плохой, для кого-то — хороший. Карпин принял меня таким, какой я есть. Я не говорю о том, что мы все святые и дома друг друга не обманываем. Но вопрос состоит в том. что в мужском коллективе всё должно основываться на порядочности и честности.



На самом деле, у меня не было никаких планов после тюрьмы. Георгиевич позвонил напрямую и сказал, что хочет видеть меня в клубе. После встречи я понял, что, скорее всего, это именно то, что мне нужно прямо сейчас. Карпин думает только о победе. Я тоже, когда выхожу на поле, не думаю о деньгах и премиальных. Мои мысли только о том, чтобы победить. Поэтому я до сих пор в игре», — приводятся слова Мамаева на сайте телеканала «Матч».

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