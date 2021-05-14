«Здесь не имеешь права мусорить, это воспитание». Онугха – об отличиях Дании и России

Нападающий «Вайле» Герман Онугха, права на которого принадлежат «Краснодару», рассказал об отличиях Дании и России.



«Здесь настолько спокойно… Ничего не происходит, по сути. Люди максимум с собаками гуляют, никаких машин. Даже музыку никто громко не слушает! Я как-то раз через колонку включил дома песни. Ко мне пришла женщина с конфетами и попросила сделать потише. Везде взаимное уважение. Никакой дичи себе представить не можешь. Когда я только заехал в квартиру, был интересный момент. На второй день пребывания возвращаюсь домой после тренировки, а около двери стоят два тортика. И под каждым по записке. Оказалось, что это от двух моих соседей. Там было написано: «Добро пожаловать в наш город. Знаем, что ты футболист. При любой проблеме обращайся». Меня так за душу взяло! В России такое бы никогда в жизни не произошло. Мне очень понравилось.



Ездил в Копенгаген и Орхус. Тоже очень хорошее впечатление. Смотришь на инфраструктуру и поражаешься. Настолько всё красиво, чётко, аккуратно, ровно и чисто. Сначала думаешь, что так, наверное, только в центре города. Но нет – так везде. Зашёл в барбершоп на окраине, убедился, что весь город такой. Нет такого, как в региональных городах России: в центре более-менее, а подальше отъедешь – ужаснёшься. Здесь люди просто не мусорят. В Вайле такая же ситуация. Все мусорки отдельные: под бутылки, под бумагу и так далее. Смотришь на них всех и начинаешь делать так же. У меня тоже всё по пакетикам разложено. Приезжаешь сюда и понимаешь, что не имеешь права поступать по-другому, мусорить. Я принимаю правила. Этого России не хватает. Это проблема. Ощущение, что датчанам в детстве просто вставили какой-то чип, поэтому они так живут. Это воспитание», — сказал Онугха в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

«Для меня встать на колено – унижение». Интервью с темнокожим россиянином Онугхой Игрок «Краснодара» покоряет Европу и мечтает о сборной России. Обещает быть не хуже Дзюбы.