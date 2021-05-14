Открыта регистрация на новую футбольную игру от «Чемпионата» в Москве

Знаменитая серия интеллектуальных игр о спорте под эгидой «Чемпионата» объявляет об открытии нового сезона футбольных квизов. Совместно с проектом «Brainboy» будут организованы ежемесячные игры в заведениях в самом центре Москвы.
Проект «Чемпионат Brainboy» охватит не только главные вехи в истории футбола, но и яркие события, личности, явления, известные каждому болельщику. Если Винни Джонс для вас не просто актёр, Роналду — не только лицо из рекламы, свежи в памяти победные сезоны «Спартака», «Бавария» не в статусе чемпиона Бундеслиги и середняки «Сити» с «ПСЖ», то смело регистрируйтесь.
Первая игра сезона пройдёт 27 мая в Москве в пабе «Гроссбир» (м. Новокузнецкая). Стартовый свисток — в 20:00. Квиз состоит из семи разноформатных раундов на логику, эрудицию, интуицию и чувство юмора. Оригинальные вопросы разного уровня сложности готовят опытные редакторы. Неизменным преимуществом, как всегда, станет ежедневное прочтение новостей и статей на «Чемпионате». В игре точно будут вопросы, посвящённые актуальной футбольной повестке. Победители, призёры и просто везунчики получат крутые подарки из рук ведущего Данилы Махалина.
Собираем элиту футбольных знатоков! Подключайтесь!
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