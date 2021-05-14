Дзюба: костюм Дэдпула не был в раздевалке изначально. Проиграли бы — выглядел бы клоуном!

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба высказался о своём перформансе после чемпионского матча команды.



Напомним, в 28-м туре Российской Премьер-Лиги «Зенит» на своём поле разгромил «Локомотив» и гарантировал себе первое место в первенстве. На празднование титула после окончания встречи Дзюба явился в костюме Дэдпула.



«Костюм Дэдпула мне принесли после матча. Изначально в раздевалке его не было, я же не знал, как закончится матч. Если бы я его заранее в раздевалке оставил, а мы бы проиграли — я бы выглядел полным клоуном!» — сказал Дзюба в ролике на YouTube-канале «Зенита».



В заключительном, 30-м туре Российской Премьер-Лиги «Зенит» сыграет с «Тамбовом». Матч пройдёт на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске 16 мая. Начало — в 14:00 мск.

«Это Дэдпул, он умеет всё!» Дзюба явился на награждение в образе супергероя Как «Зенит» праздновал третье чемпионство подряд.