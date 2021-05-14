Дзюба: костюм Дэдпула не был в раздевалке изначально. Проиграли бы — выглядел бы клоуном!
Нападающий «Зенита» Артём Дзюба высказался о своём перформансе после чемпионского матча команды.
Напомним, в 28-м туре Российской Премьер-Лиги «Зенит» на своём поле разгромил «Локомотив» и гарантировал себе первое место в первенстве. На празднование титула после окончания встречи Дзюба явился в костюме Дэдпула.
«Костюм Дэдпула мне принесли после матча. Изначально в раздевалке его не было, я же не знал, как закончится матч. Если бы я его заранее в раздевалке оставил, а мы бы проиграли — я бы выглядел полным клоуном!» — сказал Дзюба в ролике на YouTube-канале «Зенита».
В заключительном, 30-м туре Российской Премьер-Лиги «Зенит» сыграет с «Тамбовом». Матч пройдёт на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске 16 мая. Начало — в 14:00 мск.
«Это Дэдпул, он умеет всё!» Дзюба явился на награждение в образе супергероя
Как «Зенит» праздновал третье чемпионство подряд.
Рекомендуем вам
- 14 мая 2021
-
15:49
-
15:42
-
15:32
-
15:31
-
15:06
-
14:55
-
14:52
-
14:47
-
14:30
-
14:29
-
14:22
-
14:13
-
13:57
-
13:50
-
13:46
-
13:40
-
13:25
-
13:11
-
12:58
-
12:48
-
12:48
-
12:25
-
12:19
-
12:18
-
12:01
-
12:00
-
11:56
-
11:55
-
11:49
-
11:47
-
11:45
-
11:43
-
11:00
-
10:57
-
10:54
Партнерский контент
Рекомендуем вам