«Локомотив» успешно прошёл лицензирование для участия в еврокубках

Московский «Локомотив» получил две лицензии для участия в турнирах в следующем сезоне, сообщает пресс-служба клуба.



Железнодорожники успешно прошли лицензирование Российского футбольного союза, что позволит им выступить в Российской Премьер-Лиге и Кубке России в сезоне-2021/2022. Клуб соответствует всем требованиям.



Также «Локомотив» получил лицензию УЕФА и сможет сыграть в одном из еврокубковых турниров.



Напомним, «Локомотив» стал обладателем Кубка России и гарантировал себе участие в Лиге Европы. Также команда по-прежнему сохраняет шансы на выход в Лигу чемпионов. Для этого железнодорожникам в заключительном, 30-м туре Премьер-Лиги необходима победа в матче с «Уралом» и поражение «Спартака» во встрече с «Ахматом».

«Локомотив» взял уже девять Кубков России. Это рекорд! С ностальгией вспоминаем каждый трофей.