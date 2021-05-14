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«Локомотив» успешно прошёл лицензирование для участия в еврокубках

«Локомотив» успешно прошёл лицензирование для участия в еврокубках
Футбол / РПЛ 0

Московский «Локомотив» получил две лицензии для участия в турнирах в следующем сезоне, сообщает пресс-служба клуба.

Железнодорожники успешно прошли лицензирование Российского футбольного союза, что позволит им выступить в Российской Премьер-Лиге и Кубке России в сезоне-2021/2022. Клуб соответствует всем требованиям.

Также «Локомотив» получил лицензию УЕФА и сможет сыграть в одном из еврокубковых турниров.

Напомним, «Локомотив» стал обладателем Кубка России и гарантировал себе участие в Лиге Европы. Также команда по-прежнему сохраняет шансы на выход в Лигу чемпионов. Для этого железнодорожникам в заключительном, 30-м туре Премьер-Лиги необходима победа в матче с «Уралом» и поражение «Спартака» во встрече с «Ахматом».

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С ностальгией вспоминаем каждый трофей.
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