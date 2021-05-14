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Трек Моргенштерна был исключён из плейлиста Евро-2020 из-за нецензурных выражений

Трек Моргенштерна был исключён из плейлиста Евро-2020 из-за нецензурных выражений
Футбол / Евро-2020 0

Трек российского рэпера Алишера Моргенштерна был исключён из плейлиста Евро-2020 из-за нецензурных выражений, сообщает «Р-Спорт» в своём «телеграме».

Плей-лист был представлен сегодня утром. Всего в нем содержится почти 100 композиций. УЕФА уже связался с третьей стороной, которая курировала формирование плей-листов, с требованием немедленно удалить соответствующие песни. УЕФА также приносит извинения за данное нарушение. Организация обещает предпринять соответствующие шаги, чтобы подобное больше не повторилось.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля. Сборной России предстоит выступить в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Черчесова играли в квалификации.

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