МВД вырезало из видео с Фетисовым момент, где директор «Спартака» первым бьёт обидчика

МВД России на своём сайте предоставило отчёт по делу об избиении директора «Спартака» по связям с общественностью Антона Фетисова.
В отчёте содержится видео, на котором хорошо видно, как развивается инцидент. Однако оно отличается от версии, опубликованной ранее в других источниках. Из ролика МВД вырезан момент, где Фетисов первым бьёт обидчика — монтажника Жафяра Боровкова.
В оригинальном видео видно, как после непродолжительной перепалки Фетисов первым наносит удар, после чего получает ответ и падает на землю без сознания.
Напомним, инцидент произошёл 9 мая. После конфликта на выходе из ресторана у Фетисова произошла драка с Боровковым, по итогам которой он попал в реанимацию. У Антона была диагностирована открытая черепно-мозговая травма. Сообщалось, что по факту избиения Фетисова возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека».
- 14 мая 2021
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