Гари Невилл прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед» в матче с «Ливерпулем»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл выразил уверенность в том, что главной причиной поражения «красных дьяволов» в матче Премьер-лиги с «Ливерпулем» (2:4) стало отсутствие защитника Гарри Магуайра.

«Когда я играл за „Манчестер Юнайтед“, у нас были личности вроде Роя Кина. Когда такой человек не играет, это сказывается на всей команде. Нехватка Гарри Магуайра в защите была очевидна для всех. Люди спрашивают, насколько он хорош. Но это видно, когда его на поле нет.

У «МЮ» в этом матче была безумная игра в обороне. Это настоящая проблема. Я знаю, что Бруну Фернандеш великолепен в «Манчестер Юнайтед», но именно по Магуайру видно, насколько важна глубина состава. Он пытался завести команду с трибун, но это было сложно», — приводит слова Невилла Daily Star.

Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: