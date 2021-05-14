Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гари Невилл прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед» в матче с «Ливерпулем»

Гари Невилл прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед» в матче с «Ливерпулем»
Футбол / Англия 0

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл выразил уверенность в том, что главной причиной поражения «красных дьяволов» в матче Премьер-лиги с «Ливерпулем» (2:4) стало отсутствие защитника Гарри Магуайра.

«Когда я играл за „Манчестер Юнайтед“, у нас были личности вроде Роя Кина. Когда такой человек не играет, это сказывается на всей команде. Нехватка Гарри Магуайра в защите была очевидна для всех. Люди спрашивают, насколько он хорош. Но это видно, когда его на поле нет.

У «МЮ» в этом матче была безумная игра в обороне. Это настоящая проблема. Я знаю, что Бруну Фернандеш великолепен в «Манчестер Юнайтед», но именно по Магуайру видно, насколько важна глубина состава. Он пытался завести команду с трибун, но это было сложно», — приводит слова Невилла Daily Star.

Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»:

Рой Кин: Бруну Фернандеш проплакал полматча с «Ливерпулем»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021