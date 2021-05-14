Тони Кроос помещён в изоляцию из-за прямого контакта с больным коронавирусом

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос находится в изоляции.
Как сообщает официальный сайт клуба, немецкий футболист находился в прямом контакте с человеком, имеющим положительный тест на коронавирус, из-за чего Кроос был отправлен на изоляцию. У самого игрока все тесты показали отрицательный результат.
О сроке нахождения немецкого полузащитника на карантине на сообщается.
Отметим, что Кроос находился на скамейке запасных в последнем матче «Реала» с «Гранадой» (4:1) в чемпионате Испании, который состоялся вчера, 13 мая. Следующая игра мадридского клуба состоится 16 мая в гостях против «Атлетика» из Бильбао. Встреча начнётся в 19:30 мск.
«Реал» (78) за два тура до окончания испанской Примеры находится на втором месте, отставая от лидирующего «Атлетико» на 2 очка.
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