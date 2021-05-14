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Тони Кроос помещён в изоляцию из-за прямого контакта с больным коронавирусом

Тони Кроос помещён в изоляцию из-за прямого контакта с больным коронавирусом
Футбол / Испания 0

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос находится в изоляции.

Как сообщает официальный сайт клуба, немецкий футболист находился в прямом контакте с человеком, имеющим положительный тест на коронавирус, из-за чего Кроос был отправлен на изоляцию. У самого игрока все тесты показали отрицательный результат.

О сроке нахождения немецкого полузащитника на карантине на сообщается.

Отметим, что Кроос находился на скамейке запасных в последнем матче «Реала» с «Гранадой» (4:1) в чемпионате Испании, который состоялся вчера, 13 мая. Следующая игра мадридского клуба состоится 16 мая в гостях против «Атлетика» из Бильбао. Встреча начнётся в 19:30 мск.

«Реал» (78) за два тура до окончания испанской Примеры находится на втором месте, отставая от лидирующего «Атлетико» на 2 очка.

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