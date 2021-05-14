Стив Брюс впервые в карьере получил награду тренера месяца в АПЛ

Английская Премьер-лига назвала лучшего тренера в апреле.
Как сообщает официальный сайт турнира, наставник «Ньюкасл Юнайтед» Стив Брюс был признан лучшим тренером месяца. «Сороки» под руководством 60-летнего специалиста провели четыре матча за месяц, обыграв «Бёрнли» (2:1) и «Вест Хэм Юнайтед» (3:2), а также сыграв вничью с «Тоттенхэмом» (2:2) и «Ливерпулем» (1:1).
Благодаря данным результатам, «Ньюкасл» сумел сохранить прописку в высшем английском дивизионе.
«Я долго хотел заполучить награду! Спасибо всему персоналу, который стоит за мной и неустанно работает, и, конечно же, моим игрокам, отреагировавшим на вызов и сумевшим принести мне звание», — заявил Брюс.
Отметим, что награда лучшего тренера месяца стала первой для Брюса в карьере, которая длится с 1999 года. В борьбе за это звание 60-летний специалист обошёл главных тренеров «Вест Бромвич Альбиона» Сэма Эллардайса, Марсело Бьелсу из «Лидса» и Уле-Гуннара Сульшера из «Манчестер Юнайтед».
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