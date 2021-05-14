Лука Джорджевич вернётся в «Локомотив». Тульский «Арсенал» не будет выкупать игрока

Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич, выступающий на правах аренды за тульский «Арсенал», вернётся в стан железнодорожников по окончании нынешнего сезона. «Канониры» не планируют полноценно выкупать контракт 26-летнего черногорца, сообщил агент игрока Игорь Глушевич.

«Арсенал» не будет выкупать Луку. Он вернётся в «Локомотив». Уйдёт ли он в другой клуб летом? Нет, он останется в «Локомотиве», — приводит слова Глушевича Sport24.

Напомним, аренда Джорджевича в «Арсенале» завершится 30 июня 2021 года. В составе тульских «канониров» Лука успел провести 14 матчей в Российской Премьер-Лиге, забить два гола и отдать две результативные передачи. Контракт черногорского форварда с «Локомотивом» рассчитан до лета 2023 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 1,5 млн.