«Спартак» показал, как готовится к заключительному матчу чемпионата с «Ахматом»

Московский «Спартак» продолжает подготовку к матчу 30-го тура Российской Премьер-Лиги против «Ахмата».
«Готовимся к «Ахмат» — «Спартак». До последнего матча сезона 2 дня!» — говорится в сообщении клуба в официальном «твиттере».
Видео доступно в «твиттере» «Спартака».
Матч 30-тура между «Ахматом» и «Спартаком» состоится 16 мая в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. Главным арбитром встречи назначен Павел Кукуян.
Напомним, «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 29 встреч, набрав 56 очков. В случае, если красно-белые не уступят в последнем матче, они остаются на второй строчке и попадают в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов, независимо от результата встречи между «Локомотивом» (53) и «Уралом» (34).
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