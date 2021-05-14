Российская Премьер-Лига объявила лучший гол десятилетия

Бывший нападающий московского «Спартака» Луис Адриано признан автором лучшего гола десятилетия в Российской Премьер-Лиге, информирует пресс-служба лиги. Бразильский форвард забил мяч в ворота санкт-петербургского «Зенита» (3:1) в ноябре 2017 года.

В эпизоде с забитым голом Луис Адриано разогнал атаку «Спартака», после быстрой комбинации мяч дошёл до Зе Луиша, который пяткой откатил его под удар всё тому же Адриано. Бразилец нанёс красивый обводящий удар из-за пределов штрафной площади.

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Лучший гол десятилетия был выбран болельщиками и экспертами в рамках специального конкурса РПЛ. Голосование проходило с декабря 2020 года по май 2021 года. В список претендентов на звание «гол десятилетия» входили 135 забитых мячей. Всего в голосовании приняло участие более 300 тыс. человек.