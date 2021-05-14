Салах может перейти в «ПСЖ» в случае ухода Мбаппе

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может сменить клуб в летнее трансферное окно.
«Пари Сен-Жермен» рассматривает варианты на случай ухода Килиана Мбаппе. Контракт француза с клубом истекает летом 2022 года, и если игрок не захочет продлевать его, то парижане намерены продать Мбаппе, чтобы выручить за него деньги, сообщает ESPN.
Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо составил список потенциальных кандидатов. В качестве основного варианта на замену для 22-летнего нападающего французский клуб рассматривает Мохамеда Салаха. В «ПСЖ» рассчитывают на то, что египтянин захочет найти новый вызов и согласится на переход. Контракт Салаха с «Ливерпулем» заканчивается летом 2023 года.
Килиан Мбаппе перешёл в «ПСЖ» из «Монако» в 2017 году на правах аренды с опцией обязательного выкупа. Сумма трансфера составила € 145 млн. Мохамед Салах выступает в составе «Ливерпуля» также с 2017 года, после перехода из «Ромы» за € 42 млн.
- 14 мая 2021
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