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Голкипер «Крыльев» рассказал о конфликте с фанатами «Локо» во время финала Кубка России

Голкипер «Крыльев» рассказал о конфликте с фанатами «Локо» во время финала Кубка России
Футбол / Кубок России 0

Голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев рассказал о конфликте с фанатами московского «Локомотива» во время финального матча Кубка России (1:3).

«Когда «Локо» забил первый гол, то болельщики начали кричать нелицеприятные вещи в адрес нашей команды. Когда мы сравняли, то я поднёс руку к ушам и дал понять, что не слышу их. Они начали закидывать меня бутылками. Можно сказать, что я ответил на их провокацию. Не считаю, что с моей стороны было неправильное поведение. Всё, что происходит в игре, — это эмоции, не вижу в этом проблемы. Они же, на мой взгляд, повели себя очень некрасиво.

С вечера игры и до текущего момента засоряют мои соцсети оскорбительными вещами, но я вообще не обращаю внимания. Действительно неприятные вещи, но это их дело, я безразлично к этому отношусь. Их жизнь, их поведение, мне без разницы (в оригинале использовано более грубое слово. — Прим. «Чемпионата»).

Крики и свист подстегивали меня на протяжении всего оставшегося матча. Всё понимаю, хотели вывести из себя, но меня это только заводило и мотивировало», — приводит слова Ломаева «Матч ТВ».

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