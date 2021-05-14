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38-летний Дани Алвес попал в состав сборной Бразилии на отборочные матчи ЧМ

ЧМ-2022 - Европа
ЧМ-2022 - Европа
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  • Даты проведения:
    24.03.2021—29.03.2022
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    55
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38-летний Дани Алвес попал в состав сборной Бразилии на отборочные матчи ЧМ
Футбол / ЧМ по футболу 2022 0

Сборная Бразилии по футболу опубликовала в своём «твиттере» состав на предстоящие матчи отборочного цикла чемпионата мира-2022 против Эквадора и Парагвая.

Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Вевертон («Палмейрас»).

Защитники: Дани Алвес («Сан-Паулу»), Данило, Алекс Сандро (оба – «Ювентус»), Ренан Лоди («Атлетико»), Эдер Милитао («Реал»), Лукас Вериссимо («Бенфика»), Маркиньос («ПСЖ»), Тиаго Силва («Челси»).

Полузащитники: Фабиньо («Ливерпуль»), Фред («Манчестер Юнайтед»), Лукас Пакета («Лион»), Каземиро («Реал»), Дуглас Луис («Астон Вилла»), Эвертон Рибейро («Фламенго»).

Нападающие: Эвертон («Бенфика»), Роберто Фирмино («Ливерпуль»), Габриэл Барбоза («Фламенго»), Габриэл Жезус («Манчестер Сити»), Неймар («ПСЖ»), Ришарлисон («Эвертон»), Винисиус Жуниор («Реал»).

Сборная Бразилии 5 июня сыграет с Эквадором дома на стадионе «Маракана» (Рио-де-Жанейро), а 9 июня проведёт поединок в гостях с командой Парагвая на стадионе «Дефенсорес дель Чако» (Асунсьон).

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