Агент Роналду рассказал о шансах на переход футболиста в «Спортинг»
Агент нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Жорже Мендеш рассказал о будущем своего клиента.
«Криштиану рад титулу чемпиона, который завоевал «Спортинг», он продемонстрировал это публично. Но на данный момент его карьерные планы не связаны с Португалией. Ничего больше о его будущем я сказать не могу», — заявил Мендеш изданию Record.
Контракт Роналду с «Ювентусом» действует до лета 2022 года.
Напомним, 36-летний португальский нападающий является воспитанником лиссабонского «Спортинга». В сезоне-2002/2003 он провёл 31 матч за команду, забив пять мячей и отдав шесть голевых передач.
Роналду выступает в составе «Ювентуса» с 2018 года, перейдя в итальянский клуб из мадридского «Реала» за € 117 млн.
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