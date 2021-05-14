Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Агент Роналду рассказал о шансах на переход футболиста в «Спортинг»

Агент Роналду рассказал о шансах на переход футболиста в «Спортинг»
Футбол / Италия 0

Агент нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Жорже Мендеш рассказал о будущем своего клиента.

«Криштиану рад титулу чемпиона, который завоевал «Спортинг», он продемонстрировал это публично. Но на данный момент его карьерные планы не связаны с Португалией. Ничего больше о его будущем я сказать не могу», — заявил Мендеш изданию Record.

Контракт Роналду с «Ювентусом» действует до лета 2022 года.

Напомним, 36-летний португальский нападающий является воспитанником лиссабонского «Спортинга». В сезоне-2002/2003 он провёл 31 матч за команду, забив пять мячей и отдав шесть голевых передач.

Роналду выступает в составе «Ювентуса» с 2018 года, перейдя в итальянский клуб из мадридского «Реала» за € 117 млн.

Мама Роналду: постараюсь убедить Криштиану вернуться в «Спортинг»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021