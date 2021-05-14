Кассано — о новом тренере «Наполи»: Де Лаурентис перебрал уже тысячу специалистов

Бывший итальянский футболист Антонио Кассано рассказал о своём отношении к работе Дженнаро Гаттузо в «Наполи».
«Де Лаурентис (владелец «Наполи» — прим. «Чемпионата») должен опомниться, он уже провёл переговоры с тысячей тренеров. Я так понимаю, что между Гаттузо и «Наполи» всё кончено. А у клуба была отличная вторая часть сезона. Гаттузо сделал сильнее Лозано, Зелиньски. Невероятный сезон проводит Инсинье, неплохую форму набрал Фабиан Руис. Гаттузо проделал с командой качественную работу.
Теперь я хочу посмотреть кого выберет «Наполи» в качестве нового тренера. Идут разговоры о приходе Спаллетти. Но, зная ветреность Да Лаурентиса, всё это может измениться в любую минуту», — рассказал Кассано в эфире YouTube-канала Bobo TV.
Напомним, Гаттузо возглавил «Наполи» в декабре 2019 года. Вместе с клубом тренер выиграл Кубок Италии сезона-2019/2020.
- 14 мая 2021
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