Нападающий «Зенита» Малком вызван в олимпийскую сборную Бразилии

Нападающий «Зенита» Малком получил вызов в олимпийскую сборную Бразилии, информирует пресс-служба команды в «Твиттере».

Полная заявка олимпийской сборной Бразилии:

Вратари: Бразао («Овьедо»), Бренно («Гремио»), Клейтон («Ред Булл» Брагантиньо).

Защитники: Эмерсон («Бетис»), Перес («Рома»), Луис Фелипе («Лацио»), Габриэль («Арсенал»), Абнер («Атлетико Параноэнсе»), Гильермо Арана («Атлетико Минейро»), Габриэль Менино («Палмейрас»), Ниньо («Флуминенсе»).

Полузащитники: Бруну Гамараес («Лион»), Жерсон («Фламенго»), Клаудиньо («Ред Булл» Брагантиньо), Лизеро («Сан-Пауло»), Рейньер («Боруссия» Дортмунд), Матеус Энрике («Гремио»), Энтони («Аякс»), Малком («Зенит»), Эванилсон («Порту»).

Нападающие: Мартинелли («Арсенал»), Родриго («Реал»), Педро («Фламенго).

На Олимпиаде-2020 сборной Бразилии предстоит встретиться с Германией, Саудовской Аравией и Кот-д’Ивуаром в группе D.