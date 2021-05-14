Нападающий «Зенита» Малком вызван в олимпийскую сборную Бразилии

Нападающий «Зенита» Малком получил вызов в олимпийскую сборную Бразилии, информирует пресс-служба команды в «Твиттере».
Полная заявка олимпийской сборной Бразилии:
Вратари: Бразао («Овьедо»), Бренно («Гремио»), Клейтон («Ред Булл» Брагантиньо).
Защитники: Эмерсон («Бетис»), Перес («Рома»), Луис Фелипе («Лацио»), Габриэль («Арсенал»), Абнер («Атлетико Параноэнсе»), Гильермо Арана («Атлетико Минейро»), Габриэль Менино («Палмейрас»), Ниньо («Флуминенсе»).
Полузащитники: Бруну Гамараес («Лион»), Жерсон («Фламенго»), Клаудиньо («Ред Булл» Брагантиньо), Лизеро («Сан-Пауло»), Рейньер («Боруссия» Дортмунд), Матеус Энрике («Гремио»), Энтони («Аякс»), Малком («Зенит»), Эванилсон («Порту»).
Нападающие: Мартинелли («Арсенал»), Родриго («Реал»), Педро («Фламенго).
На Олимпиаде-2020 сборной Бразилии предстоит встретиться с Германией, Саудовской Аравией и Кот-д’Ивуаром в группе D.
- 14 мая 2021
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