Матч за Суперкубок УЕФА – 2021 могут перенести в Стамбул из Белфаста

Матч за Суперкубок УЕФА – 2021 может пройти в Стамбуле.
Как сообщает BBC, в УЕФА пытаются справиться с последствиями переноса финала Лиги чемпионов из Стамбула в Порту. Проведение матча за Суперкубок Европы 11 августа входит в число компенсационных мер, которые предлагаются турецким футбольным властям, в число которых также будет включён финал Лиги чемпионов 2023 года.
Окончательное решение о смене места проведения Суперкубка ещё не принято, но такой шаг весьма вероятен. Изначально матч между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы должен был пройти в Белфасте (Северная Ирландия) на стадионе «Уиндзор Парк».
В финале Лиги чемпионов 29 мая на стадионе «Драгау» в Порту сыграют «Манчестер Сити» и «Челси». Решающий матч Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Вильярреалом» состоится 26 мая на стадионе «Энерга Гданьск» в Польше.
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