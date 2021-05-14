Вратарь «Ман Сити» впервые за 3645 дней появится на поле в матче АПЛ

На стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайне скоро начнётся матч 36-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Сити». Команды уже огласили стартовые составы.
В воротах «горожан» на поле появится голкипер Скотт Карсон. 35-летний англичанин появится на поле в матче АПЛ впервые за 3645 дней, что является самым длинным в истории промежутком для вратаря между играми английской Премьер-лиги. Последний раз Карсон выходил на матч высшего дивизиона английского футбола в мае 2011 года, выступая тогда за «Вест Бромвич Альбион». Интересно, что тогда «дрозды» встречались с «Ньюкаслом» и матч проходил на стадионе «Сент-Джеймс-Парк».
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Скотт Карсон является воспитанником «Лидс Юнайтед». Он находится в аренде в «Манчестер Сити» с августа 2019 года. С 2007 по 2011 год 35-летний вратарь вызывался в сборную Англии и провёл за национальную команду 4 матча. Именно Скотт Карсон защищал ворота сборной Англии в отборочном матче чемпионата Европы 2008 года со сборной Хорватии (2:3).
«Манчестер Сити» в 35 матчах набрал 80 очков и досрочно стал победителем английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Сороки» (39) — на 16-м месте.
В матче первого круга, состоявшемся 26 декабря 2020 года, «горожане» обыграли «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 2:0.
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