Алексей Миранчук — в заявке «Аталанты» на матч Серии А с «Дженоа»

«Аталанта» опубликовала заявку команды на матч 37-го тура итальянской Серии А с «Дженоа». В список из 23 футболистов попали российский полузащитник Алексей Миранчук, а также украинский хавбек Руслан Малиновский.

Заявка «Аталанты»: Спортьелло, Росси, Голлини, Толои, Мэле, Шутало, Гозенс, Паломино, Кальдара, Ромеро, Джимсити, Хатебур, Руджери, Фройлер, де Рон, Малиновский, Пессина, Миранчук, Пашалич, Мурьель, Ламмерс, Иличич, Сапата.

Матч 37-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Беневенто» состоится завтра, 15 мая, в Генуе, на стадионе «Луиджи Феррарис». Начало встречи — в 16:00 мск. «Аталанта» в 36 матчах набрала 75 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2020/2021. «Дженоа» (39) — на 14-м месте.