Игрок «МЮ» Фред подвергся расистским оскорблениям после матча с «Ливерпулем»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред подвергся оскорблениям на расовой почве в своём «инстаграме» после поражения команды от «Ливерпуля» (2:4).



«Расистские оскорбления в адрес Фреда недопустимы, и мы не хотим, чтобы это происходило в соцсетях. Ни одна вещь не решит эту проблему в одночасье, но мы стремимся сделать всё возможное, чтобы защитить наше сообщество от злоупотреблений», — сказал представитель компании Facebook, которой принадлежит Instagram.



Соцсеть удалила ряд оскорбительных комментариев в профиле бразильца и отключила некоторые учетные записи, сообщает BBC.



Напомним, ранее было объявлено, что компании, занимающиеся социальными сетями, должны будут быстро удалять вредоносный контент, в противном случае они могут столкнуться с многомиллиардными штрафами или даже уголовным преследованием в соответствии с новым правительственным законодательством Великобритании.