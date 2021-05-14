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Игрок «МЮ» Фред подвергся расистским оскорблениям после матча с «Ливерпулем»

Игрок «МЮ» Фред подвергся расистским оскорблениям после матча с «Ливерпулем»
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред подвергся оскорблениям на расовой почве в своём «инстаграме» после поражения команды от «Ливерпуля» (2:4).

«Расистские оскорбления в адрес Фреда недопустимы, и мы не хотим, чтобы это происходило в соцсетях. Ни одна вещь не решит эту проблему в одночасье, но мы стремимся сделать всё возможное, чтобы защитить наше сообщество от злоупотреблений», — сказал представитель компании Facebook, которой принадлежит Instagram.

Соцсеть удалила ряд оскорбительных комментариев в профиле бразильца и отключила некоторые учетные записи, сообщает BBC.

Напомним, ранее было объявлено, что компании, занимающиеся социальными сетями, должны будут быстро удалять вредоносный контент, в противном случае они могут столкнуться с многомиллиардными штрафами или даже уголовным преследованием в соответствии с новым правительственным законодательством Великобритании.

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