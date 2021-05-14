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РФС провёл заседание по лицензированию. 11 клубов РПЛ получили лицензию УЕФА

РФС провёл заседание по лицензированию. 11 клубов РПЛ получили лицензию УЕФА
Футбол / РПЛ 0

Российский футбольный союз провёл заседание комиссии по лицензированию футбольных клубов в Российской Федерации по рассмотрению заявок клубов РПЛ, ФНЛ и ПФЛ на получение лицензии РФС для участия в соревнованиях УЕФА, Премьер-Лиге (РПЛ) или Первом дивизионе (ФНЛ) в спортивном сезоне-2021/2022.

По итогам заседаний Комиссии было рассмотрено 47 комплектов документов (заявки) от клубов (на участие в УЕФА, РПЛ и/или ФНЛ) и приняты следующие решения.

Лицензию УЕФА получили 11 клубов Российской Премьер-Лиги из 16 находящихся в чемпионате на данный момент, и все, кто претендует на участие в еврокубках в следующем сезоне.

выданы Лицензии РФС/УЕФА футбольным клубам:

1. «Зенит» (Санкт-Петербург) — Лицензия УЕФА и РФС I
2. «Спартак-Москва» — Лицензия УЕФА и РФС I
3. «Локомотив» (Москва) — Лицензия УЕФА и РФС I
4. «Рубин» (Казань) — Лицензия УЕФА и РФС I
5. «Сочи» — Лицензия УЕФА и РФС I
6. ЦСКА (Москва) — Лицензия УЕФА и РФС I
7. «Динамо-Москва» — Лицензия УЕФА и РФС I
8. «Ростов» — Лицензия УЕФА и РФС I
9. «Краснодар» — Лицензия УЕФА и РФС I
10. «Ахмат» (Грозный) — Лицензия УЕФА и РФС I
11. «Крылья Советов» (Самара) — Лицензия УЕФА и РФС I
12. «Химки» — Лицензия РФС I
13. «Урал» (Екатеринбург) — Лицензия РФС I
14. «Арсенал» (Тула) — Лицензия РФС I
15. «Ротор» (Волгоград) — Лицензия РФС I
16. «Уфа» — Лицензия РФС I

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